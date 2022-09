Scoala Regele Ferdinand a fost extinsa si are o sala de sport moderna

Lucrarile de extindere a scolii Regele Ferdinand si constructia unei sali de sport s-au incheiat in mai putin de un an, mai repede decat termenul prevazut in contract, anunta Primaria Sibiu."De saptamana viitoare elevii vor intra in corpul nou de cladire si in sala de sport, iar in curte vor avea un teren de handbal si unul de volei. Capacitatea scolii a crescut astfel, ceea ce permite desfasurarea cursurilor intr-un singur schimb. Prin investitia in valoare de 14 milioane de lei am creat ... citeste toata stirea