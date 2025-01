Scoala "Regele Ferdinand", modernizata si eficientizata energetic

Primaria Sibiu anunta ca a finalizat lucrarile de imbunatatire a eficientei energetice a corpului vechi de cladire a scolii "Regele Ferdinand", din Vasile Aaron, str. Sureanu."In 2022 am finalizat extinderea acestei scoli cu un corp nou de cladire, am construit o sala de sport si am amenajat un teren multisport in curte, toate dotate corespunzator. Am finalizat acum si modernizarea si eficientizarea energetica a corpului vechi de cladire, asigurand si dotarea spatiilor cu mobilier si ... citește toată știrea