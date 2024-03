Scriitoarea Anca Sirghie - profilul complet al omului de cultura

Antonia BODEANe aflam azi in ambianta unui moment deosebit pentru noi, dar exceptional pentru "eroina momentului", Anca Sirghie, aflata la punctul unei batalii purtate cu viata, de 80 de ani!... Si, eroina noastra repurtand victorii stralucite se pare ca a urmat indemnul poetului: "O lupta-i viata, deci te lupta/ Cu dragoste de ea, cu dor" (G. Cosbuc).La aniversarea acestei doamne in cadrul Cenaclului "Radu Theodoru" din Sibiu in 23 februarie 2024, ne insoteste o carte deosebita, un eseu ... citește toată știrea