Scuza companiei pentru accidentul cu o batrana prinsa intre usile unui autobuz: "Acest tip mai vechi nu este dotat cu senzori de protectie"

Accidentul rutier petrecut in Sibiu, vineri, 18 martie, in urma caruia victima a ajuns la spital, nu a ramas fara ecou in randul reprezentantilor companiei de transport in comun. In timp ce incerca sa coboare din autobuz, o femeie de 70 de ani din Sibiu a ramas captiva intre usile vehiculului. Alertat de tipetele femeii si ale celorlalti calatori, soferul de 63 de ani din Cisnadie a redeschis usile, moment in care septuagenara s-a dezechilibrat si a cazut pe caldaram. Accidentul rutier a avut ... citeste toata stirea