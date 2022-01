Se cauta 59 de directori si 31 de adjuncti pentru scolile si gradinitele din Sibiu

90 de posturi de directori si directori adjuncti sunt scoase la concurs in perioada ianuarie-aprilie, in Sibiu. Inscrierile vor dura o saptamana. Candidatii pot sa depuna dosarele pana marti, 25 ianuarie. Proba scrisa se va desfasura vineri, 18 februarie. Rezultatele examenului vor fi afisate in aceeasi zi.Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu, pentru a participa la concursul pentru ocuparea functiei de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor indeplini, cumulativ, ... citeste toata stirea