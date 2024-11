Se dau cei 500 lei pentru prescolarii si elevii dezavantajati

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anuntat ca se continua si in acest an implementarea proiectului "Sprijin educational pentru prescolarii si elevii dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial", finantat prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027. Astfel, se acorda tichete sociale pe suport electronic pentru a sprijini educatia copiilor dezavantajati timp de 4 ani, incepand cu anul scolar 2023-2024.In acest an scolar, MIPE va asigura ... citește toată știrea