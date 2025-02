Se extinde reteaua de apa si canalizare, in Slimnic. Pe ce strazi

Primaria Comunei Slimnic, in calitate de beneficiar, a semnat zilele acestea contractul de finantare pentru proiectul "Retele de apa si canalizare menajera in comuna Slimnic" finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny".Proiectul are ca obiective extinderea retelei de apa si canalizare in Cartierul Tineretului si extinderea ... citește toată știrea