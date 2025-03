Se incheie votul publicului pentru competitia "Destinatia Anului"

Pana marti, 25 martie, publicul poate vota, prin accesarea paginii de internet destinatiaanului.ro, destinatia favorita din tara noastra. In finala competitiei, cel mai amplu concurs turistic de interes national in care sunt celebrate frumusetile si atractiile Romaniei, judetul Sibiu este reprezentat de sase destinatii.Competitia "Destinatia Anului" se desfasoara pe sase categorii (1. Orase care inspira - municipiile care se remarca prin notorietate si investitii in turism; 2.Statiuni Balneo ... citește toată știrea