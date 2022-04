Se inchide centrul de vaccinare din sediul Primariei de pe bulevardul Victoriei

Centrul de vaccinare anti COVID deschis in sediul Primariei Sibiu de pe bulevardul Victoriei isi va inceta activitatea din 30 aprilie, punandu-se astfel in aplicare prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 44/14.04.2022 care dispune inchiderea tuturor centrelor de vaccinare infiintate in baza HG nr. 1031/2020 in termen de maxim 30 de zile de la data publicarii acestui act normativ. Odata cu inchiderea centrului, tichetele de masa neridicate de persoanele care s-au vaccinat vor fi transferate catre ... citeste toata stirea