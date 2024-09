Se lucreaza intens la podul de la Sadu. Sunt montate grinzile suprastructurii

Reprezentantii Consiliului Judetean Sibiu anunta ca lucrarile efectuate la podul de la Sadu, avanseaza intr-un ritm sustinut, acestea presupunand demolarea podului vechi, construirea infrastructurii pentru podul nou si relocarea utilitatilor. In prezent se lucreaza la montarea grinzilor suprastructurii."Lucrarile pe care Consiliul Judetean Sibiu le face la podul de pe DJ 105G, Sadu sunt in plina desfasurare. Proiectul de construire a noului pod pe drumul judetean DJ 105G, in localitatea Sadu, ... citește toată știrea