Se pot depune dosarele pentru ajutorul de incalzire si suplimentul pentru energie, la Racovita

Incepand de luni, 21 octombrie, cetatenii ce locuiesc in Racovita sau Sebesu de Sus pot depune la Primaria comunei Racovita (Compartimentul Asistenta Sociala), cererile si actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire pe perioada sezonului rece 2024 - 2025 si a suplimentului pentru energie.Pentru a beneficia de ajutorul de incalzire aferent intregii perioade prevazute in legislatia in vigoare, solicitantii trebuie sa depuna documentele pana in data de 15 noiembrie. In situatia ... citește toată știrea