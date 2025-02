Se reiau nuntile in bocanci: casatorii de o zi la Cabana "Suru"

Dragobetele va avea o insemnatate speciala pentru cei care se iubesc dar si indragesc muntele, pentru ca si in acest an vor fi organizate casatorii de o zi.Initiativa apartine ghidei Nicoleta Ocneriu, colaboratoare a Programului "Anii Drumetiei", care propune montaniarzilor indragostiti o iesire la Cabana "Suru" din Muntii Fagaras: "Anul trecut am sarbatorit iubirea la Cabana "Barcaciu", unde drumetii au primit certificare de casatorie valabile de sarbatoarea Dragobetelui. A fost un eveniment ... citește toată știrea