Se schimba vremea: ne intoarcem la geci si la bocanci

Dupa o saptamana cu temperaturi de primavara, iarna ne reaminteste ca, totusi, suntem in anotimpul alb. In intervalul 3-9 februarie vremea se va raci, temperaturile revenind la valorile obisnuite ale acestei perioade. Meteorologii sibieni prognozeaza si ninsori, atat la inceputul saptamanii, cat si la finalul ei.Luni, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Izolat, se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare. La munte va ninge. ... citește toată știrea