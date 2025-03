Se scot la licitatie gradinile din Biertan. Care sunt preturile de pornire

Autoritatile locale din comuna Biertan organizeaza licitatie publica pentru gradinile din intravilan, in trei localitati apartinatoare comunei. Cei interesati sa participe la licitatie trebuie sa indeplineasca anumite conditii."Primaria Biertan organizeaza licitatie publica cu strigare, la fata locului, pentru gradinile din intravilan, dupa urmatorul program: luni, 24 martie, de la ora 10,00, in localitatea Biertan; marti, 25 martie, la ora 10,00, in localitatea Copsa Mare; miercuri, 26 ... citește toată știrea