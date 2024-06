Se scumpesc carburantii - De duminica noapte vom plati mai mult pentru motorina si benzina

De duminica noapte, carburantii se vor scumpi cu aproximativ 40 de bani per litru. Scumpirea vine dupa ce, la inceputul anului 2023, acciza pentru aceste produse a fost majorata.Cresterea accizei la carburanti de la 1 iulie, stabilita anul trecut de Guvern, se va reflecta imediat in preturile de la pompa. Vom avea o majorare a preturilor la benzina si motorina in noaptea de duminica spre luni, incepand cu ora 00.00. Benzina se va scumpi cu 43 bani per litru, iar motorina cu 39 bani/litru. ... citește toată știrea