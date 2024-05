Seara de film in Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului. Flashmob-uri in Piata Mare si in Piata Huet

Societatea Nationala de Cruce Rosie-Filiala Sibiu anunta desfasurarea a mai multor evenimente majore in Sibiu, in cadrul proiectului "Din Sibiu Punem Stop Joc Drogurilor", finantat prin programul In Stare de Bine (www.instaredebine.ro), sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.Potrivit echipei de proiect, duminica, 19 mai 2024, de la ora 20:00, peste 1000 de tineri de toate varstele, alaturi de prieteni si familiile lor, sunt asteptati in ... citește toată știrea