Sectia Germana a TNRS prezinta o noua premiera, "domnul iedeman"

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu prezinta o noua premiera a Sectiei Germane, "domnul iedeman", de Thomas Perle, regia David Paška. Premiera are loc joi, 20 ianuarie, in Sala Mare a TNRS, si face parte din programul Microstagiunii germane din acest week-end.In Ocna Sibiului, intr-un centru SPA candva luxos, construit in perioada de glorie a Imperiului Habsburgic, domnul iedeman isi face planuri de viitor. Isi doreste un loc pentru schiat la fel ca in Austria. Vrea sa defriseze o ... citeste toata stirea