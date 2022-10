Sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Avrig

In ultima zi a lunii octombrie, membrii Consiliului Local al orasului Avrig sunt convocati in sedinta ordinara. Intalnirea se va desfasura cu prezenta fizica, incepand cu ora 14, in Sala de Sedinte a Primariei orasului Avrig.Conform dispozitiei de convocare, emisa de primarul Avrigului, Adrian Dumitru David, ordinea de zi propusa pentru acesta intalnire cuprinde 13 proiecte de hotarare si punctul "Diverse".Printre cele mai importante si interesante initiative legislative locale ce vor fi ... citeste toata stirea