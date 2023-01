Sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Talmaciu

Noua proiecte de hotarare se afla pe ordinea de zi a primei sedinte ordinare a Consiliului Local al orasului Talmaciu convocata in acest an. Intalirea alesilor locali din Talmaciu se va desfasura joi, 26 ianuarie, incepand cu ora 17, in sala de sedinte a Primariei Talmaciu.Printre cele mai interesante initiative legislative locale ce vor fi supuse dezbaterii si aprobarii sunt cele referitoare la aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2023, aprobarea modificarii Statului de ... citeste toata stirea