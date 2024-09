Seful Fortelor Terestre din Finlanda impresionat in urma vizitei de la AFT

La invitatia sefului Statului Major al Fortelor Terestre Romane, Gl.lt Ciprian Marin, seful Fortelor Terestre din Finlanda, Gl,lt Pasi Tapio Valimaki, a efectuat in 24 septembrie, o vizita in Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu.Dupa briefingul de informare comandantul academiei, gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghita Barsan, a continuat prezentarea infrastructurii academice in care se deruleaza procesul de formare al ofiterilor de comanda pentru Fortele Terestre si pentru alti ... citește toată știrea