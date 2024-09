Seica Mica a trimis tot ce are mai bun in Muzeul ASTRA

In urma cu un an, Asociatia Centrul Memorial Dr. Gheorghe Telea-Bologa, Muzeul ASTRA si Primaria Seica Mica anuntau demararea proiectului "Educam prin patrimoniu" prin lansarea (in 22 septembrie 2023) a unor ateliere educationale in scoala din Seica Mica si in gospodaria de viticultor sas din Seica Mica aflat in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului.In acel context partenerii precizau: "Copiii sunt invitati sa participe la un atelier de comunicare al vechiului mestesug al impaslitului ... citește toată știrea