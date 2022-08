Selectia oficiala Astra Film Festival 2022. Lumea vazuta din peste 100 de perspective cinematografice

Trei din patru filme documentare proiectate la #AFF2022 vor fi vazute in premieraSelectia oficiala a noii editii Astra Film Festival (Sibiu, 9-16 octombrie) confirma faptul ca aici este locul in care majoritatea realizatorilor de film documentar din Romania aleg sa isi prezinte pentru prima oara productiile, in fata unui public avizat. Nu mai putin de trei sferturi dintre cele 73 de filme documentare din selectia oficiala AFF2022 sunt premiere - un argument in plus al faptului ca festivalul ... citeste toata stirea