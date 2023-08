Pentru ca sibienii sa se bucure in liniste si in siguranta de aceasta minivacanta, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, precum si pentru ca Festivalul Astra Rock sa se desfasoare in bune conditii, fara incidente, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu au fost dispuse masuri suplimentare.Astfel, in perioada 11 - 15 august, zilnic, se vor afla la datorie peste 150 de politisti de ordine publica, de rutiera, precum si din cadrul structurilor de interventie rapida, investigarea ... citeste toata stirea