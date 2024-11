Si-a amenintat tatal cu bataia si a ajuns in arest

Un barbat in varsta de 29 de ani a ajuns in arest dupa ce a incalcat un ordin de restrictie. Culmea, acesta fusese emis tocmai pentru protectia tatalui sau."La data de 11 noiembrie, in jurul orei 12.00, un barbat din localitatea Sorostin a solicitat interventia politistilor, sesizand faptul ca fiul sau, in varsta de 29 de ani, din aceeasi localitate, a patruns in imobilul reclamantului si il ameninta cu acte de violenta.Politistii din cadrul Politiei Orasului Copsa Mica au intervenit in ... citește toată știrea