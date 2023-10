Incepand de duminica, 8 octombrie, copiii din micul sat Glamboaca vor putea sa se joace si sa-si petreaca timpul liber la locul de joaca ce va fi inaugurat in centrul localitatii.Crearea unui loc de joaca pentru copii in Glamboaca a reprezentat unul dintre proiectele de suflet gestionat de Asociatia "Timp si Suflet" din Avrig si a fost realizat prin voluntariat, cu folosirea resurselor proprii ale asociatiei, dar si cu sprijinul multor localnici, al unor sponsori sau colaboratori si nu in ... citeste toata stirea