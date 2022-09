Si, sezand in corabie, invata din ea multimile... (Luca 5.1-11).

Suntem iesiti din Golful de praznuire a Crucii. Se intorc Evangheliile asezate dupa randuiala numararii timpului trecut de la Rusalii. Si in Duminica aceasta ni se asterne spre citire una dintre cele mai vii Evanghelii. Numit "pescuirea minunata" episodul ne poarta inapoi spre lacul Ghenizaretului. Semn ca priveau spre Capernaum...Imbulzit de multime, Domnul Hristos vede doua corabii revenind din noaptea pescuirii. Fara mare rod in mreje, de vreme ce deja le spalau acolo, in micul port al ... citeste toata stirea