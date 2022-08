Sibian banuit ca a intrat prin efractie in trei locuinte din Sibiu, retinut

Un sibian in varsta de 41 de ani banuit ca, in perioada 17 - 27 iulie, ar fi patruns prin efractie in 3 locuinte din municipiul Sibiu, de unde a sustras bijuterii, produse electronice si electrocasnice, produse cosmetice si altele, valoarea totala a prejudiciului ridicandu-se la suma de 80.000 de lei.Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au efectuat marti 3 ... citeste toata stirea