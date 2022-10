Sibian surprins de camere in timp ce arunca anvelope uzate la pubele

Un sibian a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce arunca anvelope uzate la platforma de gunoi de pe strada Prof. Aurel Popa din Sibiu si a fost amendat de Politia Locala.Primaria Sibiu a facut publica pe pagina de facebook filmarea cu sibianul care arunca mai multe anvelope in pubela si pe care le-a transportat pana la containere cu o furgoneta inscriptionata cu "nvelopare mobila".Anvelopele uzate se incadreaza in categoria deseurilor periculoase, astfel ca nu se arunca la ... citeste toata stirea