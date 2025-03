Sibianca Anastasia Bacila participa la Viking Race, in Olanda, cu lotul national de juniori

Anastasia Bacila participa, in aceste zile, alaturi de alti sapte patinatori romani, la Viking Race, o importanta competitie internationala care se tine an de la Heerenveen, in Olanda.Cursa Vikinga aduna la start, si anul acesta, peste 300 de sportivi cu varsta intre 11 si 16 ani, fiind considerata drept un veritabil Campionat European de tineret.Viking Race este inclusa in calendarul international al Uniunii Internationale de Patinaj.Participarea Anastasiei Bacula la competitia din ... citește toată știrea