Sibianca Maria Iustina Huzmezan, campioana mondiala scolara cu reprezentativa Romaniei, in Bahrain

Iustina Maria Huzmezan a devenit campioana mondiala cu reprezentativa scolara a Romaniei dupa finala castigata de "tricolore" cu 26-25 in fata Frantei, la Festivalul Mondial al Sportului Scolar, International School Sport Federation U18 Gymnaziade, la Manama, in Bahrain, competitie desfasurata in perioada 23-31 octombrie.Interul stanga a fost descoperita de prof. Dan Buta, facand primii pasi in handbal la Clubul Sportiv Scolar Sibiu, iar in prezent se pregateste la Centrul de Excelenta de la