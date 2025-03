Sibianul Mladin Rebrisoreanu, doua medalii de bronz la Campionatele Nationale de schi alpin

Mladin Rebrisoreanu si-a incununat sezonul cu doua medalii de bronz la Campionatele Nationale. Schiorul sibian a concurat la categoria HC, urcand pe podiumul de premiere in intrecerile de slalom urias si combinata alpina.Campionatele Nationale de schi alpin pentru HC, U14 si U16 s-au desfasurat in perioada 6-8 martie, pe Partia Baloo din statiunea Straja, in organizarea Federatiei Romane de Schi si Biatlon (FRSB).Mladin Rebrisoreanu este legitimat la Asociatia Sportiva Ski & Bike Racing ... citește toată știrea