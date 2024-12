Sibiencele pierd finala in fata vicecampioanei CSV Craiova la "Cupa Winter Champions"

Sibiul a fost din nou in centrul voleiului feminin juvenil, weekendul trecut. ACS Champions a urganizat un puternic turneu cu participarea altor sapte echipe de top din Romania la categoria U15, turneu dotat cu "Cupa Winter Champions". Au rezultat doua zile cu meciuri spectaculoase, la final victoria revenindu-le oltencelor de la CSV Craiova, vicecampioane in exercitiu, dupa o finala cu gazdele de la ACS Champions.Sibiencele au ajuns in ultimul act dupa 3-0 cu echipa din Deva, iar CSV Craiova, ... citește toată știrea