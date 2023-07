Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au efectuat o perchezitie domiciliara in municipiul Sibiu, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de inselaciune, prin metoda Accidentul.Patru persoane au fost retinute. O a cincea persoana, incarcerata intr-un penitenciar din tara, este cercetata in cadrul aceluiasi dosar penal.Practic, la data de 27 mai, in ... citeste toata stirea