Sibienii au acces in spital, sa isi viziteze rudele bolnave, cu un program bine stabilit

Multi sibieni se plang ca nu au acces in spital pentru a-si ingriji rudele bolnave. In ciuda ajutorului oferit de infirmiere si personal medical, multi dintre cei care ajung la spital au nevoie sa fie ajutati in chestiuni ce tin de igiena intima de cei apropiati, de acasa. Acest lucru nu este, insa, posibil in toate sectiile. Chiar daca restrictiile s-au mai relaxat, in unele sectii programul de vizita la capul bolnavului este foarte scurt, de teama unei eventuale contaminari. Astfel, sunt ... citeste toata stirea