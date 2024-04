Sibienii au apreciat programul "Zilei Portilor Deschise" de la HQ MNC-SE

Prima editie a "Zilei Portilor Deschise" la HQ MNC-SE gazduita in noul sediu al Cartierului General, in cadrul activitatilor organizate cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la infiintarea NATO, a fost un real succes. In ciuda averselor de ploaie, peste 500 de adulti si 700 de copii au onorat evenimentul, context in care cei prezenti au vizitat expozitia cu vehicule de lupta ale infanteriei, vehicule blindate de transport de trupe, vehicule tactice, arme si echipamente individuale apartinand ... citește toată știrea