Sibienii au infruntat ploaia si au mers la Slujba de Rusalii

In ciuda amenintarii vremii, sibienii au mers in numar mare la Slujba de Rusalii. Bisericile din Sibiu au fost pline de credinciosi la una dintre cele mai importante sarbatori ale Ortodoxiei. Cei care nu au mai avut loc in interior au ascultat slujba de afara.Sarbatoarea Rusaliilor este cunoscuta si sub denumirea de Duminica Cincizecimii sau a Pogorarii Sfantului Duh, potrivit crestinortodox.ro.Anul acesta, sarbatoarea este praznuita pe 12 iunie.A fost numita "Rusalii" de la sarbatoarea ... citeste toata stirea