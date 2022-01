Sibienii au platit taxe si impozite de peste 4,4 milioane lei in prima saptamana de incasare

In prima saptamana de incasare a taxelor si impozitelor pentru proprietati sau a taxei de salubrizare, Primaria Sibiu a incasat 4.498.347 lei in urma a 13.155 de operatiuni de plata efectuate de persoane fizice si juridice. Potrivit reprezentantilor municipalitatii, platile au fost facute atat la ghiseele Directiei Fiscale, cat si la oficiile postale, pe platforma de e-administratie de pe sibiu.ro, pe ghiseul.ro.Din cauza restrictiilor impuse de pandemie, in sediile municipalitatii au acces ... citeste toata stirea