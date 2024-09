Sibienii care vor sa devina politisti se pot inscrie la scolile MAI

Cei care vor sa devina politisti, au acum ocazia sa se inscrie in scolile de agenti de politie.Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu organizeaza recrutarea candidatilor pentru admiterea in cadrul unitatilor de invatamant postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie - decembrie 2024.Pentru ce scoli se organizeaza inscrierea"Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu, cu sediul in municipiul Sibiu, str. Revolutiei, nr. 4 - 6, judetul Sibiu, organizeaza recrutarea ... citește toată știrea