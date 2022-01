Sibienii de la Elrond au cumparat Utrust, cea mai importanta companie de procesare a platilor crypto

Sibienii de la Elrond Network, au anuntat marti achizitia companiei portugheze Utrust, lider de piata in procesarea platilor crypto. Tranzactia este extrem de importanta in contextul in care procesatorii de plati inca ofera timpi de decontare lenti si taxeaza comerciantii intre 3% - 11% din fiecare tranzactie.Cei de la Elrond spun ca odata cu achizitionarea Utrust, isi propun sa atinga doua obiective, respectiv efectuarea platilor mai rapid, mai ieftin si mai sigur utilizand tehnologia ... citeste toata stirea