Sibienii devin tot mai agresivi. Trei ordine de protectie provizorii emise in 24 de ore

In ultimele 24 de ore, politistii sibieni au emis 3 ordine de protectie provizorii ca urmare a interventiilor realizate in cazuri de violenta domestica.Luni, in jurul orei 15.00, un tanar din orasul Talmaciu a sesizat politistii cu privire la faptul ca tatal sau, in varsta de 49 de ani, a revenit la domiciliu intr-o stare avansata de ebrietate si ameninta cu acte de violenta. Politistii din cadrul Politiei orasului Talmaciu au intervenit in regim de urgenta si, constatand existenta unui risc ... citeste toata stirea