Sibienii, fani ai vacantelor in Turcia, incantati de eliminarea pasapoartelor

Vestea eliminarii obligativitatii de a prezenta pasaportul pentru cetatenii romani care merg in Turcia i-a bucurat pe multi sibieni. Se stie, Turcia este una dintre destinatiile de vacanta preferate ale multor locuitori din Sibiu, resorturile din Antalya situandu-se printre cele mai cautate locatii.Dupa vizita premierului Marcel Ciolacu in Turcia, reprezentantii Guvernului au anuntat ca probabil din 1 iunie romanii care merg in Turcia vor avea nevoie doar de cartea de identitate, nu si de ... citește toată știrea