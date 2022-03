Sibienii iau cu asalt farmaciile in cautare de iod, din cauza situatiei de la Cernobil

Farmaciile se confrunta, in ultimele zile, cu cerere majora de iodura de potasiu, care ar putea asigura oamenilor un confort in cazul in care posibil radiatii de la Cernobil ar ajunge in tara. Desi inca nu exista o lipsa majora sesizata de farmacistii din Sibiu, specialistii atrag atentia celor care isi fac stoc de iod ca acesta nu trebuie luat decat in cazul expunerii si, in niciun caz, nu se administreaza preventiv.Felicia Gligor, presedintele Colegiului Farmacistilor din Sibiu, spune ca ... citeste toata stirea