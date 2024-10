Sibienii, invitati intr-o calatorie in lumea primelor carti tiparite, la Biblioteca ASTRA

Biblioteca ASTRA va gazdui luni, prezentarea volumului "Ars artificialiter scribendi: incunabule, prototipografi si heraldica", semnat de dr. Constantin Ittu, cercetator in istorie, specialist in heraldica si fost coordonator a bibliotecii Muzeului National Brukenthal.In cadrul prezentarii volumului, cei prezenti sunt invitati sa porneasca intr-o calatorie in lumea primelor carti tiparite cunoscute sub denumirea de incunabule. Cartea pe care Biblioteca ASTRA o aduce in fata sibienilor, ofera ... citește toată știrea