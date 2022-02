Sibienii, invitati sa-si spuna parerea despre parcarile din oras

Primaria Sibiu intentioneaza sa eficientizeze gestionarea parcarilor publice din oras si sa planifice inteligent dezvoltarea viitoare a acestor spatii, tinand cont de nevoia imperativa de a trece spre o mobilitate sustenabila pentru a proteja mediul in care locuim. In acest sens, a contractat firma Urban Scope pentru a realiza un studiu care sa permita administratiei locale sa contureze o strategie coerenta in acest domeniu, transmite Primaria Sibiu.Obiectivele principale ale studiului includ ... citeste toata stirea