Sibienii mai au 20 de zile pentru a-si plati impozitele si taxele locale cu o reducere de 10%

Sibienii care isi platesc darile catre bugetul local pana la sfarsitul lunii martie vor beneficia de bonificatia de 10%. Reprezentantii municipalitatii au transmis un comunicat in care fac precizari legate de conditiile in care se acorda aceasta reducere si de beneficiarii ei:"Reamintim sibienilor ca data de 1 aprilie este termenul limita pentru plata impozitelor si taxelor locale pe primul semestru al acestui an, pana la aceasta data cetatenii putand beneficia si de reducerea de 10% din suma ... citește toată știrea