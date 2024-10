Sibienii nu se inghesuie sa isi sterilizeze cainii pe banii Primariei

Primaria Sibiu primeste, incepand din luna august, solicitari din partea cetatenilor pentru sterilizarea gratuita a cainilor cu stapan din municipiul Sibiu. In program pot fi inscrisi doar cainii de rasa comuna (metisi) si nu cainii de rasa.Pana in prezent s-au primit doar 3 cereri din partea sibienilor, astfel ca reprezentantii Primariei le reamintesc cetatenilor despre disponibilitatea acestui serviciu gratuit.Care sunt conditiile pentru a va putea inscrie in programPentru a putea ... citește toată știrea