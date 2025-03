Sibienii pot avea in curand cartea electronica de identitate. Se poate opta si pentru cea simpla

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu, a oferit, intr-un comunicat, informatii cu privire la noile carti electronice de identitate (CEI) si la cele simple (CIS), in conditiile stabilirii prin hotarare a Guvernului Romaniei a termenelor de realizare a conditiilor tehnice pentru punerea in circulatie a celor doua tipuri de acte de identitate.Cartea electronica de identitate contine, in format tiparit, informatii inscrise cu privire la:a) fata: denumirea statului emitent; tipul ... citește toată știrea