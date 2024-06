Sibienii se comporta ca in 2020. La ora 11 votasera tot atatia alegatori ca acum patru ani

Ora 11.00Prezenta la vot, in judetul Sibiu, a ajuns la ora 11.00 la 10 procente. Este aceeasi situatie ca in 2020, cand la aceeasi ora se inregistra aceeasi prezenta la vot. In acest an, la nivel national, doar municipiul Bucuresti si Clujul se situeaza sub judetul Sibiu, in privinta participarii alegatorilor la vot.Ora 10.30Sibiul a mai recuperat aproximativ 6 procente in ceea ce priveste prezenta la vot, dar continua sa ramana la coada clasamentului, cu o prezenta de 8,31% la ora 10.30. ... citește toată știrea