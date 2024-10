Sibienii se pot intalni cu posibilii lor angajatori la Bursa locurilor de munca

Sibienii aflati in cautarea unui loc de munca sau vor sa il schimbe pe cel actual pot afla care este oferta angajatorilor din judetul Sibiu direct de la acestia, in cadrul Bursei locurilor de munca. Aceasta se organizeaza in Sibiu si Medias, vineri 11 octombrie."Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu organizeaza vineri, 11 octombrie 2024, "Bursa Locurilor de Munca" in Sibiu (la Cercul Militar, Bulevardul Victoriei nr.5) si Medias (la sediul agentiei, Aleea Comandor Dimitrie ... citește toată știrea