Sibienii si turistii au gasit leacuri contra mahmurelii, in Targul de Craciun

Daca strazile Sibiului au fost pustii in dimineata de Craciun, cel mai animat loc al orasului ramane Targul de Craciun unde, in jurul amiezii, localnicii si turistii au iesit sa faca putina miscare, in ciuda vremii nu tocmai placute. Fie ca veneau de la biserica, fie ca au mers special in Targul de Craciun, vizitatorii au zabovit in fata casutelor, cumparandu-si fie suveniruri, fie o gustare sau o bautura calda.Si cum dupa festinul de Craciun se impun remedii suplimentare mersului pe jos,